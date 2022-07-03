Причина - логистические и технические трудности.
Во Владимире бессрочно перенесли открытие кафе «Вкусно и точка». Обновлённый Mcdonalds на проспекте Ленина должен был распахнуть свои двери 4 июля, но в пресс-службе компании сообщили о том, что событие откладывается.
Причина - логистические и технические трудности.
«Появление ресторана на проспекте Ленина переносится. Приносим свои извинения», - уточнили владельцы в соцсетях.
Сроки не уточняются.
Добавим, что заведение на улице Гагарина планируется открыть 8 июля.