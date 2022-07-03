​Об этом сообщает пресс-служба в аппарате омбудсмена.

Заключенные Владимирского централа пожаловались омбудсмену на избиение. Об этом сообщает пресс-служба в аппарате омбудсмена.Тюрьму посетила Людмила Романова – уполномоченный по правам человека Владимирской области. Омбудсмен провела обход двух корпусов тюрьмы, проверила бытовые условия в камерах.Кроме этого, Романова провела личный прием с заключенными. Они пожаловались на плохие бытовые условия содержания, на порядок отправки корреспонденции. Прозвучала жалоба на применение к заключенным физической силы с помощью специальных средств.Уполномоченный по правам человека отправит запросы в СК, прокуратуру и УФСИН по Владимирской области.