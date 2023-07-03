Стоимость акций Apple поднялась на 2,92%, что позволило компании установить новый мировой рекорд.

Акции Apple на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник взлетели почти на 3% до 182,73 доллара за штуку. Капитализация компании впервые превысила 3 триллиона долларов, что стало мировым рекордом.Чуть позже стоимость акций незначительно снизилась (до 182,52 доллара), в результате капитализация компании Apple опустилась ниже отметки 3 трлн долларов.Apple лидирует в рейтинге крупнейших по капитализации мировых компаний. На втором месте Microsoft с капитализацией в 2,5 трлн долларов. На третьем месте — Saudi Aramco (1,9 трлн).