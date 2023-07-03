Более 40 тысяч жителей Владимирской области получат доступ к чистой питьевой воде. Это произойдет...

Более 40 тысяч жителей Владимирской области получат доступ к чистой питьевой воде.Это произойдет в 2023 году благодаря модернизации и реконструкции объектов водоснабжения. сообщила пресс-служба Правительства Владимирской области.В рамках госпрограммы предусмотрено строительство и реконструкция объектов и сетей водоотведения в Гусь-Хрустальном, Коврове, Покрове, посёлке Садовый Суздальского района, селе Сосновый Бор Юрьев-Польского района, деревнях Ельцы Киржачского района, Новое Аннино Петушинского района и Вяткино Судогодского района.К завершению подходит реконструкция напорного коллектора в Гусь-Хрустальном, работы выполнены уже на 98 процентов.Кроме того, в 2023 году во Владимирской области в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда» запланированы реконструкция и строительство объектов питьевого водоснабжения в Муроме, Меленковском, Петушинском, Муромском районах и посёлке Ставрово Собинского района.Стоимость работ за счёт бюджетов всех уровней составит 731,3 млн рублей.Из запланированных мероприятий на финальной стадии – реконструкция сетей водоснабжения в Меленках, работы уже выполнены на 95 процентов.Всего в нынешнем году будет построено и реконструировано 8 объектов и 10,8 км сетей водоотведения, 5 объектов и 17,8 км сетей водоснабжения, обеспечено качественной питьевой водой более 41 тыс. человек.Фото: https://www.pxfuel.com