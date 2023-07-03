Работы идут на перегоне Вязники-Гороховец.

С начала ремонтной кампании в 2023 году на Горьковской железной дороге уложили 104 км бесстыкового, «бархатного», пути, в том числе на перегоне Вязники-Гороховец во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.Сейчас капремонт пути ведется на 74 км пути на перегонах. В том числе Сергач-Андосово в Нижегородской области, Карамбай-Уром в Удмуртской Республике, Васильево-Юдино в Республике Татарстан, Просница-Ардаши в Кировской области, Зюрзя-Уфимка в Свердловской области и Чад-Черная Речка в Пермском крае.Также заменены 46 комплектов стрелочных переводов.При капремонте железнодорожники заменяют рельсошпальную решетку, укладывают бесстыковой путь, ведут сварку стыков на участках и глубокую очистку балласта.Все это позволит увеличить скорость движения поездов и при этом обеспечить высокий уровень безопасности на железной дороге.