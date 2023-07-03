86-летний ученый и телеведущий Николай Дроздов страдает от последствий тяжелого перелома.

86-летний ученый и телеведущий Николай Дроздов страдает от последствий тяжелого перелома.Полгода назад Николай Дроздов получил серьезнейшую травму. Возвращаясь домой из МГУ, он поскользнулся возле автомобиля. Ведущий передачи "В мире животных", сломав восемь ребер из-за падения, не стал обращаться за помощью к врачам сразу. Лишь через несколько дней он понял, что без помощи специалистов не обойтись, поскольку боль стала невыносимой. Выяснилось, что одно ребро пробило легкое.Сегодня Николай Николаевич страдает от последствий травмы. Он не может нормально разговаривать и дышать полной грудью. Не нужно быть специалистом, чтобы понять: после тяжелого перелома больших проблем Дроздову не избежать. Однако у ученого все-таки есть шанс на полное выздоровление. Так считает врач-терапевт Андрей Кондрахин.По словам эксперта, период реабилитации у Дроздова будет сложным, но в прежнее состояние знаменитость вернется. "Если у него какой-то дефект с костным образованием, у него могут сохраняться боль и неприятные ощущения при дыхании", – цитирует специалиста .Издание отмечает: Николай Дроздов занимается дыхательной гимнастикой, а также осваивает другие специальные упражнения, которые являются частью длительной реабилитации. Желаем телеведущему скорейшего выздоровления.