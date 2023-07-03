Смотрите в дайджесте: – Долгожданный ФАП в Суходоле откроют этим летом– Во Владимирской области начали ремонтировать дороги, поврежденные при строительстве
<a href="https://33live.ru/novosti/03-07-2023-dajdzhest-obshhestvo-03072023.html" target="_blank">Дайджест (общество) 03.07.2023</a> - Смотрите в дайджесте: – Долгожданный ФАП в Суходоле откроют этим летом– Во Владимирской области начали ремонтировать дороги, поврежденные при строительстве
[url=https://33live.ru/novosti/03-07-2023-dajdzhest-obshhestvo-03072023.html]Дайджест (общество) 03.07.2023[/url] - Смотрите в дайджесте: – Долгожданный ФАП в Суходоле откроют этим летом– Во Владимирской области начали ремонтировать дороги, поврежденные при строительстве