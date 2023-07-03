Установлено, что в феврале 2020 года мужчины вошли в состав преступной группы в качестве “гроверов” – они выращивали марихуану. За деньги они должны были культивировать запрещенные

Установлено, что в феврале 2020 года мужчины вошли в состав преступной группы в качестве “гроверов” – они выращивали марихуану. За деньги они должны были культивировать запрещенные растения, делать из них наркотики и размещать в тайниках. В деревне Вышманово осужденные вырастили 1100 кустов марихуаны. Получив богатый урожай, мужчины срезали верхушки растений, высушили их и получили 4,1