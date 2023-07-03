19 октября 2022 года актриса Екатерина Волкова была внесена в санкционный список Украины за пропаганду путинского режима. О том, почему она попала в опалу, звезду Скорой помощи спросил корреспондент Дни.ру на кинофестивале Кабардино-Балкария-2023.

19 октября 2022 года актриса Екатерина Волкова была внесена в санкционный список Украины "за пропаганду путинского режима". О том, почему она попала в опалу, звезду "Скорой помощи" спросил корреспондент "Дни.ру" на кинофестивале "Кабардино-Балкария-2023"."Я уже давно нахожусь в списке "Миротворец"(запрещенный в России экстримистский ресурс, публикующий данные и фотографии политиков, артистов ижурналистов, считающихся, по мнению авторов сайта, сепаратистами или"агентами Кремля" – Прим. ред.), – говорит Волкова. – При этом вИнтернете врут, что я якобы была на Майдане (центральная площадь Киева – Прим.ред.), поддерживала, пела там украинский гимн".На самом деле, конечно, Волкова не была, не поддерживала ине пела. "Я очень много снималась на Украине – лет десять каждое летопроводила в Одессе или Киеве, но никакой политики эти мои поездки неподразумевали, – пояснила звезда. – А когда меня в очередной раз утвердили наглавную роль в фильме, работа над которым должна была быть в Незалежной, СБУ(Служба Безопасности Украины – Прим. ред.) прислала мою фотографию, под которой было написано и даже подчернуто красным: "Муж – Эдуард Лимонов". Получается, ониего боятся до сих пор (умер в 2020 году – Прим. ред.)""Лимонов был патриотом, который говорил: "Россия – все,остальное – ничто", – пояснила она. – Еще в 1992 году он объяснял, что ждет Украину, и оказался пророком, Он побывал в Сербии, где увидел горытрупов, и сказал, что на Украине будет тоже самое, потому что непонятно скакого перепуга Харьков, Запорожье, Одесса и прочие русскоязычные регионы стали вдруг Украиной, где их начали притеснять. И поэтому призывал Путина быстрее вводить тудавойска, не дать НАТО построить там военные базы. А будь Лимонов жив сегодня, он был сказал: "Победа итолько победа!"Волкова снималась в Крыму, но не знает, сказалось ли как-тоэто обстоятельство на включение в "черный" список на Украине. "Я всегдаговорю, что артист аполитичен, – возмущается она. – Я не разбираюсь вгеополитике, но точно знаю: мне не стыдно за то, что я русская, у меня нетповода не доверять нашему президенту".