19 октября 2022 года актриса Екатерина Волкова была внесена в санкционный список Украины за пропаганду путинского режима. О том, почему она попала в опалу, звезду Скорой помощи спросил корреспондент Дни.ру на кинофестивале Кабардино-Балкария-2023.
19 октября 2022 года актриса Екатерина Волкова была внесена в санкционный список Украины "за пропаганду путинского режима". О том, почему она попала в опалу, звезду "Скорой помощи" спросил корреспондент "Дни.ру" на кинофестивале "Кабардино-Балкария-2023".
"Я уже давно нахожусь в списке "Миротворец"
(запрещенный в России экстримистский ресурс, публикующий данные и фотографии политиков, артистов и
журналистов, считающихся, по мнению авторов сайта, сепаратистами или
"агентами Кремля" – Прим. ред.), – говорит Волкова. – При этом в
Интернете врут, что я якобы была на Майдане (центральная площадь Киева – Прим.
ред.), поддерживала, пела там украинский гимн".
На самом деле, конечно, Волкова не была, не поддерживала и
не пела. "Я очень много снималась на Украине – лет десять каждое лето
проводила в Одессе или Киеве, но никакой политики эти мои поездки не
подразумевали, – пояснила звезда. – А когда меня в очередной раз утвердили на
главную роль в фильме, работа над которым должна была быть в Незалежной, СБУ
(Служба Безопасности Украины – Прим. ред.) прислала мою фотографию, под которой было написано и даже подчернуто красным: "Муж – Эдуард Лимонов". Получается, они
его боятся до сих пор (умер в 2020 году – Прим. ред.)"
"Лимонов был патриотом, который говорил: "Россия – все,
остальное – ничто", – пояснила она. – Еще в 1992 году он объяснял, что ждет Украину, и оказался пророком, Он побывал в Сербии, где увидел горы
трупов, и сказал, что на Украине будет тоже самое, потому что непонятно с
какого перепуга Харьков, Запорожье, Одесса и прочие русскоязычные регионы стали вдруг Украиной, где их начали притеснять. И поэтому призывал Путина быстрее вводить туда
войска, не дать НАТО построить там военные базы. А будь Лимонов жив сегодня, он был сказал: "Победа и
только победа!"
Волкова снималась в Крыму, но не знает, сказалось ли как-то
это обстоятельство на включение в "черный" список на Украине. "Я всегда
говорю, что артист аполитичен, – возмущается она. – Я не разбираюсь в
геополитике, но точно знаю: мне не стыдно за то, что я русская, у меня нет
повода не доверять нашему президенту".