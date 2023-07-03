Энергетики провели квест по энергосбережению в летнем лагере во Владимирской области. Молодёжный...

Энергетики провели квест по энергосбережению в летнем лагере во Владимирской области.Молодёжный актив «Энергосбыт Волга» провёл квест по энергосбережению для школьного лагеря в селе Давыдово Камешковского района. Мероприятие прошло на базе Дома культуры и стало завершением июньской смены. Участие в квесте «Энергопоиск» приняли 12 ребят.Участники разбились на три команды. Каждая получила свой маршрутный лист со списком из пяти испытаний разной сложности. Проще всего ребятам дались загадки и ребусы на тему энергетики и экологии. На тест по энергосбережению потребовалось больше времени и сил. Справиться с заданиями помогла слаженная командная работа. Ребята закрепили свои знания об экономии электроэнергии и сбережении природных ресурсов.В конце квеста отдельное испытание ждало капитанов. Лидеры команд познакомились с интерактивным манекеном и после инструктажа продемонстрировали свои навыки оказания первой помощи.Победителя определили по сумме набранных баллов за все выполненные задания. Команды получили дипломы и памятные подарки от «Энергосбыт Волга».- Квест «Энергопоиск» вызывает большой интерес у ребят. Игровой формат позволяет лучше усваивать новую информацию и закреплять уже имеющиеся знания. В течение учебного года молодёжный актив «Энергосбыт Волга» также проводит открытые уроки по энергосбережению в школах Владимирской области. Мы считаем, что воспитывать культуру энергосбережения нужно с самого детства, - рассказала председатель молодёжного актива компании Валерия Кузьмина.Фото: пресс-служба «Энергосбыт Волга»