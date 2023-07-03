Трапеза в краю кочевников – особый ритуал, в котором участвуют все органы чувств.

Трапеза в краю кочевников – особый ритуал, в котором участвуют все органы чувств.Чтобы ощутить прелести вековых обычаев и получитьнезабываемые эмоции, нужно совсем немного — поехать в Калмыкию. В самобытном степномрегионе на юге России этнический колорит чувствуется на каждом шагу.Осмотрев достопримечательности, не спешите в супермаркет запродуктами. Эстетика национальной культуры проникает в местные заведения общепита.Столица республики Элиста предлагает несколько крупных площадок, где калмыцкаякухня неотделима от народного творчества.Ужин в таких развлекательных местах — это не только вкуснаяеда по рецептам далеких предков. Приглашенные артисты показывают настоящее шоу:песни на родном языке, пляски в национальных костюмах. Выступлениятанцевального дуэта "Магтал" в ресторане "Уралан" — традиций Калмыкии.Восприятие вкуса и запаха национальных блюд непрерывно переносит кзвуку и ритму калмыцких народных мелодий. Антураж специфичен настолько, чтоКалмыкия кажется не российской республикой, а целой вселенной.Этническая составляющая творческих номеров органичнопередает своеобразие меню. Отказавшись от местной животной пищи, можно открытьдля себя новые грани удовольствия.Что попробовать в Калмыкии1. Шарсн усн (жареное молоко)Этим блюдом плененные китайские повара потчевали монгольскихханов. Во времена завоевания монголами Китая блюдо быстро приобрелопопулярность среди монгольской элиты.2. Шарсн амтяхн гуйр (местная выпечка)Хрустящие мучные изделия подают с сахарной сметаной.3. Джомба (калмыцкий чай)В составе зеленый чай с молоком и сливочным маслом, в негодобавляют соль и специи.4. Чиигян (национальный кисломолочный напиток)Шикарный вариант для тех, кому надоел безвкусный магазинныйкефир. Добро пожаловать в Калмыкию!