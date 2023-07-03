Актер Артем Ткаченко рассказал о необычной поездке за границу.

Актер Артем Ткаченко рассказал о необычной поездке за границу.Артем Ткаченко – настоящая звезда российского кино. В его фильмографии – свыше 100 проектов. Среди известных – "Вампиры средней полосы" (2021), "Экспроприатор" (2017), "Sпарта" (2016), "Бендер" (2021), "Курьер из "Рая" (2013), "Эбигейл" (2019), "Джигалоу" (2021), "Крымский мост. Сделано с любовью" (2018).Но кино – не единственная страсть Ткаченко. Ему также очень нравится путешествовать. Причем, он старается бывать в довольно необычных местах. К тому же для Артема путешествие – это способ отдохнуть от работы. Например, недавно он был в Варанаси – индийской столице смерти.Эта поездка стала для Ткаченко потрясением, поскольку была необычной и одной из самых ярких. Он жил в нескольких сотнях метров от берега реки Ганг, где круглосуточно проходят погребальные церемонии. Актер оказался среди трупов, но происходящее вызывало у него лишь интерес."Сидишь тут же на скамейке, пьешь чай и смотришь на людей, которые так же приходят туда, как и мы, как на фонтаны посмотреть на эти погребальные церемонии. И как-то это все тебя очень заземляет", – цитирует артиста .Теперь Артем Ткаченко мечтает туда вернуться, причем с детьми, чтобы те увидели, что "жизнь может быть очень разной".