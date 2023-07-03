Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.

Астролог Лилия Любимова представила гороскоп на неделю.Карьеристы,ваш выход! Прямо с понедельника берите власть в свои руки – Полнолуние вКозероге дает вам шанс. Впрочем, не только карьеристы, но и все настроенныесерьезно и поступательно достигать своих целей. Ловцы удачи пока отдыхают всторонке, Козерог – это не про них.Полнолуниев самом амбициозном знаке Зодиака это время составления планов ибеспристрастного анализа достижений и провалов. Сейчас или никогда!ПолнаяЛуна в Козероге покажет, чего мы достигли, причем даже в таких вещах, как вес телаили, например, до какой степени запущены дела, беспорядок в доме илизадолженность по платежам. Насколько все хорошо или плохо? У Козерога нетчувства юмора и жалости, поэтому реальность предстанет перед нами без прикрас.то же время наличие Меркурия и Юпитера среди игроков дает надежду на то, чтовсе это нам на пользу и в конечно итоге закончится хорошо. Правда, для этогопридется поработать, ужаться в расходах или аппетитах, планах, надеждах.Экономитьи ограничивать себя будет нелегко – об этом говорит конфликт Венеры с Ураном. Втакие моменты сложно контролировать чувства, слова, поступки, денежные траты.Вся неделя пройдет под влиянием этой неспокойной парочки, так что о покупках,косметологии, личной жизни, смене работы, переезде лучше на время забыть.Выходныеокажутся на удивление расслабляющими: влияние Нептуна и светил в водных знакахсмягчит все обстоятельства или припорошит их ленью, нежеланием конфликтовать,замечать недостатки. Творчество, отдых на воде, спокойные домашние дела, тихиесемейные вечера, медитации, мечты… Самое то после сложной недели!ОвенОвнампридется принимать решения, касающиеся работы или бизнеса, учебы, социальногостатуса. Вы можете как подняться на новую ступень пьедестала, так и спуститьсявниз. Все зависит от наработанного за полгода багажа. Если есть незаконченныетворческие проекты – постарайтесь завершить их до 10 июля.ТелецВсюнеделю ваш Юпитер в выходной позиции, так что можете рассчитывать на признание,уважение, рост авторитета, удачные публичные выступления. Чего не скажешь оделах, связанных с домом и семьей – в них нужно действовать очень осторожно. Впервой половине недели вам лучше воздержаться от поездок.БлизнецыФинансытребуют внимания: не покупайте ничего на эмоциях и не бегите сгоряча в кабинетначальника, требуя повысить жалование. Полнолуние в Козероге и сильные позицииСатурна говорят о том, что порядок и разумное потребление – ваше всё.Совершайте все поступки с позиции взрослого, и неделя пройдет продуктивно.РакПолнолуниезатрагивает вас по части отношений с партнерами и вообще с миром. Что-то можетменяться: возникнут новые связи или исчезнут старые, сменятся правила игры. Этовремя усилить свои границы или проверить их. Записывайте свои идеи и мысли –Меркурий в лучах Солнца может подкинуть что-то интересное.ЛевЭтопоследняя неделя, когда в вашем знаке тусят Марс и Венера – 10 июля Марс васпокинет, а Венера, наоборот, застрянет надолго, до октября. Впереди многоинтересного или сложного, а сейчас уделите внимание здоровью, энергетическомубалансу. В какой вы форме? Чего не хватает? Где болит? Ответы нужны прямосейчас!ДеваСпокойствиеи застой скоро закончатся: в следующий понедельник, 10 июля, в ваш знакпожалует Марс. А пока есть время насладиться паузой, отдохнуть и позаниматьсялюбимыми делами. Отдых, ваши хобби, времяпрепровождение с детьми, творчество,развлечения – найдите место для них в своем графике.ВесыПолнаяЛуна в Козероге обострит ситуацию у вас дома, покажет проблемные места вотношениях или быту. Что-то может ломаться, портиться, меняться. Неподдавайтесь влиянию капризной Венеры, которая продвигает образ старухи изсказки о рыбаке и рыбке. Наслаждайтесь тем, что у вас есть.СкорпионВодныезнаки, в том числе ваш, фавориты на этой неделе – вам легче догадываться о том,что же на самом деле происходит. Такая проницательность не будет лишней,особенно в учебе, общении, переговорах и дальних поездках. Следите за бумагами,билетами, документами – ошибки могут дорого обойтись!СтрелецПолнолуниев Козероге это про деньги! Прибыль вы получите или убытки – зависит от того,как прошло первое полугодие: чем вы занимались, с каким настроениемзарабатывали. Если с финансами все не так, как хотелось бы, у вас есть редкаявозможность проработать 3 июля свои установки о деньгах или заменить их.КозерогПолнаяЛуна в вашем знаке – событие сложное и знаковое. Если оно не принесет никакихсобытий, вас можно поздравить: вы идите своим путем и находитесь в гармонии созвездами. Если есть проблемы, не ищите виноватых, тут все завязано лично навас. Это повод не для самокритики, а для внутренней работы.ВодолейНето чтобы звезды призывали вас стать эгоистами, но что-то такое в их влияниипросматривается. Водолеям рекомендуется углубиться в себя, побыть водиночестве, разобраться с личными планами, надеждами, мечтами. Работа, дети,партнеры, социум должны отойти на второй план. Да, так можно!РыбыПротивостояниеСолнца с Луной в Козероге может быть дискомфортным для вас. Холодностьокружающих, недосказанности могут ранить, а сложности с детьми, творчествомотнимать много энергии. Не спешите с выводами, к выходным все будет позади и выс удовольствием обнаружите, что жизнь прекрасна в любом случае.