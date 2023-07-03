Траву покосили, а благоустройство сквера под вопросом. Территорию около дома №11б на улице Безыменского привели в порядок после приезда нашей съемочной группы. Напомним, местные жаловались

Траву покосили, а благоустройство сквера под вопросом. Территорию около дома №11б на улице Безыменского привели в порядок после приезда нашей съемочной группы. Напомним, местные жаловались на гнилую траву, которую оставили городские службы после покоса газона. Нелли Леванова, жительница дома №11б – Это безобразие нас никогда не устраивало. Нам нужно, чтобы зелень здесь росла, а она