Организаторам протестной акции отказали из-за возможного повреждения газона.

Мэрия Владимира запретила митинг против строительства бетонного завода в Мосино. Организаторам протестной акции отказали из-за возможного повреждения газона.Заявку на проведение мероприятия на улице Гвардейской подавали представители КПРФ. Планировалось участие 300 человек. Власти ответили, что собрание на лужайке противоречит правилам благоустройства города. Взамен горадминистрация предложила коммунистам на выбор пару других мест, но партийцы отказались.Впрочем, собрание потеряло всякий смысл после того, как общественник Павел Кутузов рассказал, что чиновники строительство предприятия в Мосино, а мэр Владимира Дмитрий Наумов , что ведётся поиск новой производственной площадки, которая не побеспокоит горожан.