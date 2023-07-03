Парламентарии приняли закон, по которому региональный материнский капитал будет выплачиваться на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного с 2022 года. Таким образом, многодетная

Парламентарии приняли закон, по которому региональный материнский капитал будет выплачиваться на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного с 2022 года. Таким образом, многодетная семья сможет получить несколько выплат. Региональный материнский капитал как мера социальной поддержки многодетных семей действует во Владимирской области с октября 2011 года. Размер маткапитала на 2023 год – 75 728 рублей.Ограничений на