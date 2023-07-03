Подведены итоги первого полугодия 2023 года.

За январь-июнь 2023 года Горьковской железной дорогой воспользовались около 17,9 млн пассажиров – это на 10,5% больше, чем за тот же период прошлого года.Поезда дальнего следования выбрали больше 4 млн пассажиров (+16,8%), а электрички - около 13,9 млн человек (+8,9%).Пассажирооборот за шесть месяцев 2023 года составил больше 4,5 млрд пасс-км (+13,8%). Из них в пригородном сообщении – около 624 млн пасс-км (+15,2%), а в дальнем следовании – 3,9 млрд пасс-км (+13,6%).В июне железную дорогу выбрали больше 3,6 млн человек (+6,4% по сравнению с июнем 2022 года), из них 847,5 тысяч пассажиров – поезда дальнего следования (+12,6%) и еще около 2,8 млн – электрички (+4,7%). При этом пассажирооборот составил больше 986 млн пасс-км (+8,2%) за месяц, из них в пригородном сообщении – 126 млн пасс-км (+10,5%), а в дальнем следовании – свыше 860 млн пасс-км (+7,9%).