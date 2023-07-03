Народные приметы: 4 июля 2023 года. Почему на Ульянов день собирают липовый цвет? В этот день на...

Народные приметы: 4 июля 2023 года. Почему на Ульянов день собирают липовый цвет?В этот день на Руси вспоминали несчастную историю любви. Ходил как-то Ульян по полям и лугам, звал свою Ульяну, а она сидела на берегу реки и смотрела на воду, не отрываясь. И лишь к вечеру опомнилась, побежала на луг к своему возлюбленному. А в это время Ульян к реке другой тропкой пошел. Так и не встретились они.Вот теперь и говорят: «Ульян Ульяну кличет, а Ульяна – Ульяна».К этому времени зацветает липа, которая является народным средством при лечении простуды. Крестьянские дети спешили собрать липовый цвет, чтобы зимой наслаждаться ароматным чаем.Что можно делать на Ульянов день?1. Верили, что на Ульянов день отвар цветов липы становился целебным. Он дарит здоровье и долголетие.2. В Ульянов день старались заниматься огородом. Считалось, что это к богатому урожаю.3. Не стоит откладывать свадьбу, если есть возможность отметить ее 4 июля. Брак будет крепким, долгим и счастливым.4. Верьте своим снам! Сновидение, увиденное с 3 на 4 июля, о чем-то вас предупредит.Что нельзя делать на Ульянов день?1. Сегодняшнюю дату наши предки считали днем влюбленных, которые никак не могут встретиться. Именно поэтому запрещалось гадать и проводить «черные привороты».2. 4 июля влюбленным нельзя разлучаться, даже если у вас намечена командировка. В противном случае это расставание продлится очень долго по независящим от вас причинам.3. Чтобы не опоздать, в Ульянов день лучше выйти раньше назначенного времени. Опоздаете - весь день пойдет насмарку. Возможно… и жизнь.Народные приметы на Ульянов день, 4 июля 2023 года:Ночная роса не уходит – к грозе.Если после дождя солнышко ярко светит и «припекает», то к вечеру снова ожидается дождь.Листья папоротника книзу закручиваются – к ясной погоде, расправляются – к сырой.Около звезд красные и белые круги – к погожим июльским денькам.Фото: pxfuel.com