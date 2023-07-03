Заслуженная артистка России Екатерина Гусева довела до слез своего кумира.

Заслуженная артистка России Екатерина Гусева довела до слез своего кумира.Карьера Екатерины Гусевой началась в конце 90-х. Тогда актрисе едва исполнилось 20 лет. Она стала не только играть в театре "У Никитских ворот", но и сниматься в кино. Гусева настолько полюбилась зрителю, что уже в 2009 году она была признана заслуженной артисткой России.Тот год для Екатерины стал особенным в том числе благодаря выходу на экраны сериала "Вербное воскресенье", в котором актриса сыграла вместе с народной артисткой России Татьяной Пилецкой. Гусева считает ее величайшей артисткой. А Пилецкая, к слову, восторгается талантом Екатерины и считает ее одной из лучших актрис в нашей стране.Накануне Татьяне Львовне исполнилось 95 лет. Гусева поздравила кумира в студии передачи "Малахов", куда Пилецкая пришла по случаю своего дня рождения. Екатерина довела до слез артистку, осыпав комплиментами."Женщина – легенда, женщина – культура, женщина – история, женщина – кино, женщина – театр, женщина – мотылек, цветочек, занесенный в Красную книгу. Женщина, которую нужно беречь, холить и лелеять, носить на руках. Любить, любить, любить. Наше национальное достояние – Татьяна Львовна Пилецкая", – сказала 46-летняя актриса.Ранее Екатерина Гусева призналась, что актерская карьера помогла ей в борьбе с комплексами и стать более уверенной. Слова артистки "Дни.ру".