Психолог объяснил склонность современных мужчин к полигамии.

Психолог объяснил склонность современных мужчин к полигамии.В современном обществе многие пары сталкиваются с соблазнами завести отношения на стороне. Индустрия красоты и моды процветает, мужчины часто не могут устоять перед внешностью женщин, которая стремится к совершенству.Тем не менее, психологи уверены, что главной причиной мужских измен зачастую является банальная инфантильность человека, которую мужчины часто называют полигамностью, сообщает . Если же мужчина психологически зрелый, ему вполне достаточно для счастья одной единственной женщины. Об этом рассказала семейный и провокативный психолог Елена Гусева.Также эксперт подчеркнула, что это всегда лишь отговорка для тех мужчин, которые попросту психологически незрелые. Кроме того, есть и еще одна причина мужских измен. Это отсутствие развития у партнерши. Если женщина остановилась в развитии, не растет эмоционально и личностно, она теряет интерес для партнера. В итоге мужчине становится скучно, и он изменяет ей.Третья причина мужских измен – отказ женщины от разнообразия в постели. То есть банальная скука и однообразие может сподвигнуть мужчину на измену. Если мужчина зрел, и его все устраивает в женщине, он никогда не пойдет "налево". Ведь на это еще и надо тратить силы.