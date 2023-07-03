Получивший ножевой удар житель Владимирской области, истек кровью по дороге домой. Кольчугинским...

Получивший ножевой удар житель Владимирской области, истек кровью по дороге домой.Кольчугинским городским судом сообщается, что в январе 2023 года два приятеля распивали спиртное в одном из домов в СНТ «Белая Речка».Во время ссоры хозяин дома взял нож и нанёс им один удар в правое бедро потерпевшего. Тот пошёл домой, но из-за острой кровопотери, вызванной повреждением бедренной артерии, скончался у одного из домов СНТ, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.Суд назначил виновному 7 лет и 6 месяцев строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com