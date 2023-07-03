Пятое место в ЦФО по количеству погибших на воде занимает Владимирская область. С начала года в...

Пятое место в ЦФО по количеству погибших на воде занимает Владимирская область.С начала года в регионе утонули 11 человек, в том числе ребенок. О безопасности людей на водоемах говорили сегодня на оперативном совещании у губернатора.Основными причинами трагедий остаются купание в запрещенных местах, невнимательность взрослых и то, что дети не умеют плавать. Кроме того, по мнению спасателей, в области слишком мало официально разрешенных и оборудованных по всем правилам пляжей. Их всего - 43, функционируют - 39. Из-за низкого качества воды власти Суздальского района на днях закрыли пляжи на Каменке и Нерли. Что, по мнению сотрудников МЧС, заставит людей в жару искать другие места для купания. И неминуемо повлечет за собой новые жертвы.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Любое присутствие у водоема должно быть безопасным. Неважно, сами купаются или видят, как кто-то купается, залез в воду, значит, и беспомощно тонет. Всегда нужно быть собранным в этот момент. 00.42 // 00.49 Вопрос административного давления, штрафов, протоколов это вопрос информационной кампании, которая настораживает людей при поведении на водоемах.