Павел Прилучный опубликовал новый снимок с молодой женой, который оценили не все.

Павел Прилучный опубликовал новый снимок с молодой женой, который оценили не все.Кажется, что знаменитый актер наконец-то обрел счастье. После громкого развода с Агатой Муцениеце и продолжительного эмоционального восстановления он женился на коллеге по творческому цеху, которая младше его на восемь лет. Не успела пара расписаться, как у них родился ребенок. Зепюр Брутян подарила Павлу Прилучному сына.Поклонники не устают восхищаться звездной семьей. Тем более она сама дает для этого поводы. В микроблоге супругов то и дело появляются трогательные совместные фотографии. А новоиспеченная мамочка вообще любит показывать, как проявляет любовь знаменитый актер. Время от времени она показывает на своей странице, как муж осыпает ее подарками.На этот раз новый кадр появился в соцсетях Павла Прилучного. Он опубликовал снимок, на котором запечатлен за поцелуем с Зепюр Брутян. "Делает меня лучше!" – трогательно подписал снимок артист. Под фотографией поклонники оставили массу восхищенных комментариев."Заметно, как вы похорошели. Павел помолодел и в то же время стал брутальнее и солиднее", – пишут фанаты.Однако нашлись те, кого столь откровенная сцена не умилила. Некоторые пользователи раскритиковали пару из-за публичной демонстрации чувств. Кто-то написал, что подобную фотографию актер выложил специально, чтобы все "увидели, узнали, позавидовали"."Счастье любит тишину, а не публичность! Поговорим, когда пройдет 10 лет", – обратились к Павлу Прилучному люди.