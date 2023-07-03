Смотрите Вести в 14.30: В Суздале отгремел фестиваль Дениса Мацуева Альма-матер. Ракетное...

Смотрите "Вести" в 14.30: В Суздале отгремел фестиваль Дениса Мацуева "Альма-матер".Ракетное лето.-Воздушная школа - проект МГУ и Роскосмоса - в Камешковском районе. Школьники и студенты запускают ракеты на сладком топливе."Новые имена": новый сезон:- Музыкальные звезды и "Новые имена" - на одной сцене. В Суздале отгремел фестиваль Дениса Мацуева "Альма-матер".Злата, улетай!-И беркут Злата обрела новый дом. Спустя полгода реабилитации краснокнижного орла выпустили на волю в заказнике.