Смотрите Вести в 21.05: Очередной вредитель напал на зелень Владимирской области. Черный-черный...

Смотрите "Вести" в 21.05: Очередной вредитель напал на зелень Владимирской области.Черный-черный усач.- Очередной вредитель, который губит хвойные деревья. Чем опасен черный сосновый усач?Ракетное лето.Лайф фььььььююююю- Воздушная школа - проект МГУ и Роскосмоса - в Камешковском районе. Как высоко летят ракеты на сладком топливе?"Новые имена": новый сезон.- Музыкальные звезды и "Новые имена" - на одной сцене. В Суздале отгремел фестиваль Дениса Мацуева "Альма-матер".