Смотрите Вести в 9 утра: Что за школьники поставили рекорд по золотым медалям Схватка со...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Что за школьники поставили рекорд по золотым медалямСхватка со златкой.- В областном центре активизировался опасный вредитель.Зеленая аллея возле Судогодского шоссе превращается в аллею мертвых деревьев.- Изумрудная златка атакует ясени и вязы. Объявлен карантин.Дорожные проблемы.- От ремонта дорог до борьбы с борщевиком. Брифинг областного министра дорожного хозяйства.Владимирские отличники.- И рекорд по медалистам во Владимире. Они шли к этому долго. Они вложили огромные усилия и самоотдачу. Сколько выпускников получили золотые медали?