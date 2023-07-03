Смотрите Вести в 9 утра: Что за школьники поставили рекорд по золотым медалям
Схватка со...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Что за школьники поставили рекорд по золотым медалям
Схватка со златкой.
- В областном центре активизировался опасный вредитель.
Зеленая аллея возле Судогодского шоссе превращается в аллею мертвых деревьев.
- Изумрудная златка атакует ясени и вязы. Объявлен карантин.
Дорожные проблемы.
- От ремонта дорог до борьбы с борщевиком. Брифинг областного министра дорожного хозяйства.
Владимирские отличники.
- И рекорд по медалистам во Владимире. Они шли к этому долго. Они вложили огромные усилия и самоотдачу. Сколько выпускников получили золотые медали?