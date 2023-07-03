Пространства у воды стали популярными местами для отдыха.

Пространства у воды стали популярными местами для отдыха.Протяженность набережных в Москве – около 170 километров. Еще 10 лет назад большинство пространств у воды в столице не соответствовали современным требованиям комфорта и были практически недоступны для пешеходов, написал мэр города Сергей Собянин в своем ."Возвращение набережных москвичам – одна из важнейших программ благоустройства, которую мы реализуем все последние годы", – подчеркнул Собянин.Мэр уточнил, что за эти годы благоустроено 40 набережных общей протяженностью более 65 километров. В следующие годы предстоит такой же большой объем работ, написал градоначальник.Он напомнил, что первой благоустроили Крымскую набережную. В 2013 году она стала пешеходной.Затем в порядок привели Пушкинскую и Якиманскую набережные. Сегодня они образуют один из самых популярных прогулочных маршрутов.В столице 20 июня первый круглогодичный речной маршрут по Москве-реке. Пассажиров перевозят восемь электросудов.