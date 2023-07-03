Стали известны новые адреса, по которым во Владимирской области установили камеры видеонаблюдения...
Стали известны новые адреса, по которым во Владимирской области установили камеры видеонаблюдения за водителями.
В период с 3.07 по 09.07.2023 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог, сообщил минтранс ВО:
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 323 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км;
- а/д М-7 «Волга» 99 км;
- а/д М-7 «Волга» 105 км;
- а/д М-7 «Волга» 123 км;
- а/д М-7 «Волга» 129 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км;
- а/д М-7 «Волга» 137 км;
- а/д М-7 «Волга» 245 км;
- а/д М-7 «Волга» 294 км;
- а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики 118 км;
- а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 12 км;
- а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км.