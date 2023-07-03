Стали известны новые адреса, по которым во Владимирской области установили камеры видеонаблюдения...

Стали известны новые адреса, по которым во Владимирской области установили камеры видеонаблюдения за водителями.В период с 3.07 по 09.07.2023 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог, сообщил минтранс ВО:- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 323 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км;- а/д М-7 «Волга» 99 км;- а/д М-7 «Волга» 105 км;- а/д М-7 «Волга» 123 км;- а/д М-7 «Волга» 129 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км;- а/д М-7 «Волга» 137 км;- а/д М-7 «Волга» 245 км;- а/д М-7 «Волга» 294 км;- а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики 118 км;- а/д Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма 12 км;- а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км.