Облачившаяся в траурный наряд певица Алсу произвела фурор среди поклонников.

Облачившаяся в траурный наряд певица Алсу произвела фурор среди поклонников.Российская певица Алсу счастлива замужем за предпринимателем Яном Абрамовым. Пара воспитывает троих детей – двух дочерей и сына. Алсу всегда считалась примером целомудрия и интеллигентности, она никогда не выносила сор из избы, от чего складывалось ощущение гармонии и тотального взаимопонимания в этой звездной семье.Однако недавно в Сети стали появляться слухи о том, что Алсу и Ян Абрамов на грани развода. Поговаривали, что муж певицы якобы флиртовал с бывшей невестой Тимати Анастасией Решетовой.Шутка ли, но сама Алсу в последнее время стала невыносимо похожа на Решетову. Кто знает, может звезд просто перепутали, из-за чего и поползли сплетни. На днях Алсу появилась на свадьбе у друзей вся в черном, что немного смутило фанатов. Для такого праздника обычно не выбирают траурные наряды. Еще больше их удивил тот факт, что Алсу стала еще больше походить на бывшую Тимати.Напомним, недавно Алсу побывала в Амстердаме, где прогулялась по городу и сходила на концерт Бейонсе. Певица всюду была одна, а мужа на фотографиях не было. На фоне этого поклонники вновь заговорили о том, что в паре разлад.