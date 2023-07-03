Украла пианино дачница из Москвы у жителя Владимирской области. Мужчина пояснил полицейским, что...

Украла пианино дачница из Москвы у жителя Владимирской области.Мужчина пояснил полицейским, что приобрел музыкальный инструмент для интерьера в новый ресторан. Для переноски тяжелого инструмента в помещение хозяин пригласил рабочих. До их приезда мужчина ненадолго отлучился, оставив пианино на улице, а когда возвратился - обнаружил, что оно пропало. Причиненный ущерб составил 20000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Прибывшие в составе следственно-оперативной группы сотрудники полиции установили личность подозреваемой в совершении кражи. Ею оказалась 39-летняя жительница города Москва. В Александрове у нее имеется дача. Во время прогулки по улицам города она увидела оставленный без присмотра музыкальный инструмент. Через некоторое время, возвращаясь обратно с прогулки, фигурантка увидела, что пианино стоит на прежнем месте, и решила забрать его себе, так как занимается реставрацией старых вещей.Женщина позвонила родственнику, они погрузили музыкальный инструмент в кузов машины и увезли.Его оперативники обнаружили на террасе дачного дома подозреваемой.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье "кража", с дачницы взята подписка о невыезде.Похищенный инструмент возвращен владельцу.Фото: пресс-служба УМВД по Владимирской области.