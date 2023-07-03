В 1985 году было принято решение в первый понедельник июля отмечать День архитектора.

В 1985 году было принято решение в первый понедельник июля отмечать День архитектора. Представители этой профессии сыграли уникальную роль по изучению и, самое главное, сохранению ансамбля Александровского кремля.Первое выдающееся открытие принадлежит архитектору-реставратору П.Д. Барановскому. Петр Дмитриевич всю жизнь защищал памятники русского искусства от сноса и разрушений. Среди обследованных им 100 сооружений среди первых в списке он назвал Александровскую слободу XVI в. Волею судьбы он оказался сотрудником музея «Александровская слобода» и освободил от поздних наслоений, «искажающих» и «уродующих» его облик, самое монументальное сооружение дворцового ансамбля – Троицкий собор. В 1923 г. за сводом, перекрывающим Домовый храм Ивана Грозного, он обнаружил сюжетные росписи шатра, не имеющие подобий в древнерусском искусстве. Позднее искусствовед В.Д. Сарабьянов напишет, что это не просто церковные изображения, а «Идея богоизбранности Московского царства, осененного небесным покровительством... ».Другой архитектор-реставратор П.С. Полонский выявил в 1945 г. в недрах Распятской церкви-колокольни столпообразную церковь Алексея Митрополита. Благодаря этому получили объяснение необычные формы выдающегося памятника опричной эпохи. Ученого так восхитило энциклопедическое многообразие форм, увиденных им в Александровском кремле, что он назвал его «Архитектурным полигоном московских царей». В труднейших условиях послевоенной разрухи Полонский провел грандиозные ремонтно-реставрационные работы, что спасло памятники от дальнейшего погружения в грунт и разрушения.А реставрация домового храма царя Ивана Грозного уроженцем Александрова, архитектором-реставратором Владимирских научно-реставрационных мастерских Н.В. Сибиряковым явилась «одним из самых удачных примеров реставрации и музеефикации памятника». Был восстановлен первоначальный вид крыши, благодаря чему максимально открылся объем древней части шатрового храма. Шатер украсил деревянный лемех, сберегающий от гибели уникальные фрески. Настоящей архитектурной сенсацией стали очищенные Н.В. Сибиряковым от мусора громадные белокаменные подвалы под храмом, их осушение и реставрация.Архитектурную историю Александровского кремля смог по-новому прочитать известный историк архитектуры, реставратор В.В. Кавельмахер. За 30 лет изучения он вернул в «центр внимания историков русского зодчества» древнюю Александровскую слободу с выдающимся дворцовым ансамблем начала XVI в., крупнейший после Кремлевского дворца Государев двор. Ему принадлежит архитектурная сенсация - раскрытие портала домового храма Грозного в виде белокаменных валиков со стилизованными листьями аканта и огромными резными моллюсками.Музей еще хранит немало тайн, и воссоздание древнего облика всей великокняжеской и царской резиденции – современная задача музейщиков, архитекторов и археологов. Ее былое величие остро чувствовал правнук великого русского поэта, профессор МГУ, доктор искусствоведения А.Н. Некрасов. Еще в 1950-е гг. он пришел к заключению, что «... Памятники Александровской Слободы— не какие-нибудь провинциальные сооружения, а стоят в первых рядах столичных памятников зодчества и художественно, и идейно».А имена архитекторов, сохранивших облик первоклассного памятника архитектуры, музей уже вписал в анналы своей истории.