В Александрове разоблачили иностранца с поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба...

В Александрове разоблачили иностранца с поддельными документами.Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Выяснилось, что инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Александровскому району был остановлен автомобиль под управлением гражданина одного из зарубежных государств.Водитель предъявил «уведомление о прибытии», однако в базе оно не числилось.Уже при разбирательстве полицейские установили, что поддельный документ был получен от 39-летней местной жительницы. И она привлекалась к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ («фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ»).Как итог: женщина призналась, что действительно изготовила документ с помощью готового бланка и наборного штампа. Просто на поддельном уведомлении (о прибытии) были указаны «липовые» адрес и имя принимающей стороны.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ («подделка, изготовление или оборот поддельных документов...»).Фото: pxfuel.com