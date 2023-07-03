В городе Гусь-Хрустальный не соблюдалось законодательство о профилактике туберкулёза. Об этом...

В городе Гусь-Хрустальный не соблюдалось законодательство о профилактике туберкулёза.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил, в целях выявления и профилактики туберкулеза, лица, освобожденные из тюрьмы, подлежат медицинским осмотрам 2 раза в год (в течение первых 2 лет после освобождения).Но, увы, было установлено, что 7 местных жителей, отбывавших наказание в местах лишения свободы, данные требования не исполняют. То есть медицинские осмотры с момента освобождения ими не пройдены ни разу.Стало известно, что прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с требованиями к названным лицам устранить допущенные нарушения.В данный момент ход рассмотрения гражданских дел и исполнение находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: pxfuel.com