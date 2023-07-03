В городе Коврове только после вмешательства прокурора работникам предприятия выплатили долг по...

В городе Коврове только после вмешательства прокурора работникам предприятия выплатили долг по зарплате — 600 000 рублей.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, на одном из деревообрабатывающих предприятий девяти работникам с января по май 2023 года «частично не выплачивалась заработная плата».На момент проверки задолженность превысила 600 000 рублей.В итоге генеральному директору предприятия было внесено представление. И по результатам его рассмотрения задолженность все же удалось погасить в полном объеме.Как уточняют в пресс-службе региональной прокуратуры, работникам также выплатили и компенсацию за задержку выдачи заработной платы. А в отношении «виновного должностного лица» прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ («неполная выплата в установленный срок заработной платы»), которое направлено на рассмотрение в региональную Государственную инспекцию труда.Фото: pxfuel.com