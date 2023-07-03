Власти не удосужились ответить на письмо, хотя по закону должны были сделать это в течение месяца.

В Гороховецком районе чиновников наказали за волокиту с обращениями граждан. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.Ещё в марте в администрацию Куприяновского сельского поселения поступила жалоба местного жителя на плохую уборку дорог. Власти не удосужились ответить на письмо, хотя по закону должны были сделать это в течение месяца.На заместителя главы сельского поселения возбудили административное дело. Аналогичные факты выявлены в администрациях Гороховецкого района и Денисовского сельского поселения. Главам муниципалитетов внесены представления.