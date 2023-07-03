Традиционный праздник пастушьего рожка Хорошо рожок играет прошёл в деревне Мишнево Камешковского района.

Традиционный праздник пастушьего рожка «Хорошо рожок играет» прошёл в деревне Мишнево Камешковского района. Жителей и гостей праздника ждали народные забавы, состязания, танцы и песни.В Мишнево родился знаменитый рожечник Николай Кондратьев. С детства он обладал абсолютным слухом и сразу повторял услышанные мелодии. Впоследствии он создал ансамбль рожечников, который покорил Москву.«Земляки Николая Кондратьева развивают эту народную культуру в нынешнее время. В минувшие выходные рожечная музыка звучала в исполнении юных камешковцев из ансамбля "Чудесный рожок" и артистов- ансамбля "Владимирские рожечники". В это же время на подворьях хлебом с солью встречали гостей. Выставки народного творчества, игры, угощения — все радовало душу людей», — написал на своей странице в социальной сети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.