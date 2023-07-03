Ударил ножом в бедро и убил. За смертельную рану житель Кольчугино ответит по закону. Об этом сообщает областная прокуратура. Трагедия произошла в садовом товариществе «Белая Речка». Как

Ударил ножом в бедро и убил. За смертельную рану житель Кольчугино ответит по закону. Об этом сообщает областная прокуратура. Трагедия произошла в садовом товариществе «Белая Речка». Как установил суд, фигурант пригласил приятеля к себе на дачу. Они выпивали и говорили о жизни. Пьяная беседа закончилась поножовщиной. После инцидента потерпевший отправился домой, но по дороге скончался.