Генеральному директору внесли представление. Оклады и компенсации за задержку выплачены в полном объёме.

В Коврвое предприятие задолжало 9 рабочим 600 тысяч рублей. Об этом рассказали в прокуратуре.По жалобам трудящихся надзорное ведомство провело проверку. Выяснилось, что с января по май деревообрабатывающая фабрика частично не выплачивала сотрудникам жалованье. Генеральному директору внесли представление. Оклады и компенсации за задержку выплачены в полном объёме.На руководителя завели административное дело. Его рассмотрит госинспекция труда по Владимирской области.