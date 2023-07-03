Для строительства объектов образования город привлечет инвесторов.

Для строительства объектов образования город привлечет инвесторов.Семимильными шагами в российской столице развивается система образования. Власти проводят модернизацию действующих школ, детских садов и учебных корпусов, а также строят новую необходимую социальную инфраструктуру. Особенно это это актуально для присоединенных территорий, где с увеличением объемов застройки растет число новых жителей. Разумеется, им требуются дополнительные объекты образования.Поселение Сосенское является крупнейшим центром развития Новой Москвы, ярчайшим пример успешной реализации столичной программы комплексного развития территорий. До конца 2025 года там возведут 30 школ и детских садов, для этого город привлечет инвесторов.Объекты образования планируется ввести в эксплуатацию до 2026 года. Четыре из них будут выделены средства в рамках Адресной инвестиционной программы, остальные школы и детские сады будут построены за счет частных инвестиций.Об этом рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. По его словам, в поселении Сосенском продолжается активное строительство жилых комплексов и объектов сферы здравоохранения, развивается транспортная система, в том числе, за счет открытия новых станций метро."Конечно, здесь просто необходимо большое количество социальных объектов образования. И с момента присоединения округов к столице мы построили в Сосенском 40 таких зданий, 12 школ и 28 детских садиков", – отметил чиновник.Глава профильного департамента также добавил, что до конца 2025 года в поселение Сосенском появятся 30 образовательных учреждений. К относятся 19 детских садов, суммарно рассчитанных почти на четыре с половиной тысячи малышей, и 11 школ почти на 11 тысяч человек.Здания будут возведены по индивидуальным дизайнерским проектам. Для школьников будут созданы все условия, позволяющие заниматься научно-исследовательской деятельностью. В кабинетах установят необходимое современное оборудование, на территориях школ проведут благоустройство.Залы для занятий и кружков, спальни, методические и медицинские кабинеты, раздевалки, буфеты, кухни полного цикла появятся в детских садах. Особое внимание власти уделят безопасности воспитанников и учащихся.