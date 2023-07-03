Равнозначные квартиры получат жители трех старых домов, всего порядка 400 человек.

Равнозначные квартиры получат жители трех старых домов, всего порядка 400 человек.В российской столицы продолжается реализация программы реновации, запущенной шесть лет назад мэром Москвы Сергеем Собяниным. Участника масштабного проекта получают равноценные или равнозначные квартиры, оставляя жилье в ветхих домах.Квартиры в новостройках характеризуются улучшенной планировкой, по метражу они могут быть даже больше. Перед введением в эксплуатацию жилье оснащают сантехникой, плитами и мойками, а также осветительными приборами. Специалисты проводят в них отделку "под ключ".Обладатели полных учетных записей на портале mos.ru могут рассчитывать на дополнительные бесплатные услуги от города, например, предварительный осмотр недвижимости, поддержку нотариуса, а также предоставление транспорта и грузчиков при переезде.К слову, после полного переезда жителей ветхое жилье сносится, а на ее месте возводятся новые дома, а также социальная инфраструктура для района. Так, в районе Нагатино-Садовники вскоре расселят три старых дома. Равнозначные квартиры в новостройке получат около 400 человек.Как отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, новостройка под расселение по программе реновации расположена по адресу: Каширское шоссе, дом №11, корпус №3."Новые современные квартиры получат участники программы реновации, проживающие в старых домах по адресам: Каширское шоссе, дом 9, корпуса 2, 3 и дом 11, корпус 2", – добавил чиновник.На первом этаже новостройке уже открылся информационный центр. Там будущие переселенцы могут получить консультацию. Специалисты также помог с оформление документов, необходимых для переезда. Кстати, район Нагатино-Садовники стал десятым районом ЮАО, в котором стартовало переселение в рамках реновации.Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что на юге Москвы с начала действия программы реновации новые квартиры получили 9,5 тысяч москвичей. В новый дом переедут еще порядка 400 человек.Кроме того, на квартиры в новостройке могут рассчитывать горожане, состоящие на жилищном учете. Недвижимость они получат одновременно с улучшением жилищных условий вне очереди и независимо от года постановки на учет.