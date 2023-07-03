Владимир готовится вновь принять фестиваль уличного искусства ЗагФест. Третий по счету. Его...

Владимир готовится вновь принять фестиваль уличного искусства "ЗагФест".Третий по счету. Его тема на этот раз - Владимирский край, архитектура, орнаменты, люди, места и природа.Участников 18. Представители Алтайского края, Пермского, Московской и Нижегородской областей. Уже определены объекты, где появятся их работы. Начнется фестиваль в июле, завершится - в августе. Участники прошлых лет подарили Владимиру несколько ярких уличных картин. Например, въезд в областную столицу со стороны Москвы украшает масштабная работа Кирилла Ведерникова "Земля, освещенная солнцем".