Вопрос находится в стадии проработки.

Владимир может получить федеральные средства на реконструкцию стадиона «Торпедо». Об этом рассказал депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин в Штабе общественной поддержки, где по его инициативе прошла встреча владимирских спортсменов с олимпийской чемпионкой Светланой Журовой.Алексей Борисович пояснил, что вместе с губернатором Александром Авдеевым он прорабатывает вопрос привлечения федеральных средств на реконструкцию стадиона «Торпедо».«На моём парламентском контроле также находится реконструкция ФОКа в Камешково и спортшколы имиени Алексея Прокуророва. Один из важнейших проектов — строительство комплекса на 3500 мест во Владимире. Планируется, что он заработает к 2026 году», - подчеркнул в своём Алексей Говырин.