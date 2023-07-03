Развитие спортиндустрии и детского спорта в России, а также участие наших спортсменов в международных турнирах. Знаменитая конькобежка и олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась

Развитие спортиндустрии и детского спорта в России, а также участие наших спортсменов в международных турнирах. Знаменитая конькобежка и олимпийская чемпионка Светлана Журова поделилась своим опытом и секретами успеха с владимирскими тренерами и спортсменами. Инициатором встречи выступил депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин. Как отметили участники встречи, сегодня спорт стал предметом политического давления, и вопрос