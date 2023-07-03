На предстоящие выборы депутатов Законодательного Собрания от регионального отделения партии “Справедливая Россия” по единому округу отправятся три кандидата. Их имена определили на

На предстоящие выборы депутатов Законодательного Собрания от регионального отделения партии “Справедливая Россия” по единому округу отправятся три кандидата. Их имена определили на конференции, которая состоялась 1 июля. По итогам тайного голосования, кандидатами стали: Бирюков Сергей Евгеньевич, также выдвинут кандидатом по одномандатному округу №10 Маринин Андрей Владимирович также выдвинут кандидатом по одномандатному округу №11 Пронина Наталья