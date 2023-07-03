И это только за июнь. Всего с начала года они уничтожили больше 1100 реклам наркомагазинов. Волонтеры и коммунальные службы продолжают бороться с незаконными граффити. Чаще всего такие

И это только за июнь. Всего с начала года они уничтожили больше 1100 реклам наркомагазинов. Волонтеры и коммунальные службы продолжают бороться с незаконными граффити. Чаще всего такие надписи рекламируют запрещенные магазины, где можно купить наркотики, либо предлагают “высокооплачиваемую работу”, которая тоже связана с запрещенными веществами. В мэрии призывают владимирцев помочь в уничтожении таких надписей. Если