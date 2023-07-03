С таким предложением выступили «Владимирские ведомости».

Горсовет Владимира призвали разорвать дружбу с городом-побратимом Эрлангеном. С таким предложением выступилиПричина - отношение партнёров из немецкого города к спецоперации. Коллеги пишут, что после начала СВО парламент немецкого города приостановил контакты на неопределённый срок. Власти Эрлангена дважды проигнорировали День Победы, хотя ранее делегация традиционно посещала торжества. Празднование 40-летия партнёрских связей не в текущем году не состоится. Автор делает вывод, что хоть германские коллеги официально и не заявляли о разрыве отношений, но фактически это выглядит именно так. Дальше идёт геополитическая риторика о помощи Эрлангена Украине, суть которой сводится к тому, что депутатам горсовета советуют принять решение о разрыве отношений.Напомним, что сразу после начала боевых действий обер-бургомистр Эрлангена, города-побратима Владимира, Флориан Яник заявил, что сохранить дружеские отношения со столицей 33-го региона. Официальное сообщение об этом из Германии поступило в мэрию областного центра.«В такое непростое время важно сохранить партнёрство. Мы должны делать всё для восстановления и сохранения мира», - написали немецкие партнёры.Бывший глава владимирской администрации Андрей Шохин выразил признательность коллеге и жителям Эрлангена за искреннюю и объективную позицию.Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине братские связи с Владимиром разорвали два города — чешский Усти-над-Лабем и польский Еленя-Гура.