Ей было 94 года.

Во Владимире скончалась бывший главный редактор газеты «За правое дело» Галина Каталева. Ей было 94 года.Галина Дмитриевна родилась в 1928 году в Коврове. В 1944 году вступила в Комсомол. Начинала работать на ткацкой фабрике имени Абельмана. С 19 лет трудилась в газете, которую выпускали на предприятии. Вступила в ВКП(б), которая позднее была переименована в КПСС. В 1968 году получила высшее экономическое образование. Работала на радио, в газетах, инженером на ЗиДе.В Ковровском горкоме КПСС стала инструктором и заведующим орготделом. В дальнейшем попала в обком партии. После распада Союза принимала участие в создании реготделения КПРФ. В 1995 стала главредом газеты «За правое дело».«Всю жизнь она посвятила коммунистической партии», - подчеркнули товарищи.Коммунисты Владимира выражают глубокие соболезнования родным и близким усопшей.