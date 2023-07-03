Авария произошла днем в минувшее воскресенье на улице Тракторной. По предварительной информации дорожной полиции, 33-летний водитель Фольксваген Поло не уступил дорогу мотоциклисту на

Авария произошла днем в минувшее воскресенье на улице Тракторной. По предварительной информации дорожной полиции, 33-летний водитель Фольксваген Поло не уступил дорогу мотоциклисту на Ямахе, произошло столкновение. Пострадала 22-летняя девушка-пассажир мотоцикла. Она будет лечиться амбулаторно. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: vk.com/overhearauto33