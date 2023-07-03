Сидят мужики в сауне, в комнатке отдыха, разлили водочку. Только они собрались сказать тост и чокнуться, раздается звонок по мобильнику.
Один из них отвечает на звонок:
- Да, дорогая... что? Понравилось колечко с бриллиантом? За полторы тысячи? Долларов? Всего-то? Ну конечно, бери, дорогая...
Снова собрались они чокнуться, как опять зазвонил телефон. Тот же мужик отвечает:
- Что, дорогая? Шубка понравилась? Из норки? За 20 тыс. долларов? Всего-то? Нравится? Ну конечно же бери, дорогая!..
...Опять они собрались чокнуться, и опять зазвонил мобильник...
Опять тот же мужик отвечает:
- Да, дорогая... Мерседес? Шестисотый? Под цвет камня в колечке? Всего-то 100 тыс. долларов? Ну конечно же бери, дорогая!
Повесив трубку, он обращается к окружающим
еще анекдот!