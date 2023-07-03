Гостей приглашают окунуться в атмосферу армянской культуры. На празднике можно будет поучаствовать в разных активностях, а еще попробовать национальные блюда. И абрикосы! – подчеркивают

Гостей приглашают окунуться в атмосферу армянской культуры. На празднике можно будет поучаствовать в разных активностях, а еще попробовать национальные блюда. И абрикосы! – подчеркивают организаторы. Флешмобы, мастер-классы, выставки и праздничный концерт – вот что обещают гостям на первом фестивале “Абрикосовый джем”. Он пройдет 9 июля на территории Армянского культурного центра (улица Погодина, дом №10). Начало