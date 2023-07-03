Во Владимирской области двое наркоплантаторов из села Ворша приговорены к реальному сроку. Об этом...

Во Владимирской области двое наркоплантаторов из села Ворша приговорены к реальному сроку.Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Выяснилось, что в феврале 2020 года мужчины вошли в состав преступной группы, деятельность которой была связана с незаконным оборотом наркотиков, в качестве «гроверов».За денежное вознаграждение они должны были выращивать растения, содержащие наркотик.«В деревне Вышманово они осуществили незаконное культивирование растений конопли в количестве более 1100 кустов...» - уточняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Срезав верхушечные части растений, измельчив и высушив их, осужденные получили каннабис (марихуану) массой более 4,1 кг. Позже они разместили это в тайнике.Аналогичным образом обвиняемые получили части растений конопли массой более 14 кг, а также каннабис (в сухом виде) более 5,8 кг, которые хранили с целью продажи.Наркотическое средство из организованного тайника было изъято сотрудниками полиции.Сообщается, что в судебном заседании прокурором представлены исчерпывающие доказательства преступной деятельности злоумышленников.Приговором Собинского городского суда мужчинам назначено 8 и 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото: pxfuel.com